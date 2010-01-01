كاسياس يعلق على فوز مورينيو الأوروبي الأول مع توتنهام

وكالات / سما /

أشاد الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي بفوز توتنهام هوتسبير تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمس الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وعانى توتنهام في الدقائق العشرين الأولى بتأخره أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون مقابل، لكن “السبيرز” قلب النتيجة إلى أربعة أهداف، ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر.

وتعتبر هذه أول مباراة لجوزيه مورينيو مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا، بعد استلامه المهمة خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكتب كاسياس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، جاء فيها:​

“ريمونتادا توتنهام.. الدقائق الأولى كانت عصيبة ولكن بعد ذلك قدموا مباراة جيدة، لقد هاجموا بكل قواهم، قرارات جيدة لقلب المباراة”.

وشهدت حقبة جوزيه مورينيو مع ريال مدريد بين عامي 2010 و2013 خلافات كبيرة بينهما، وانشقت صفوف الفريق وقتها بين كل مساند لهما.

وبدأت مشكلة مورينيو وكاسياس عندما قرر البرتغالي منح الحارس الإسباني دييجو لوبيز مركزاً في التشكيلة الأساسية.