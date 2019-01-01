الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم فتيان من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بينهم فتيان، من محافظات الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدتي بيت كاحل ودير سامت، في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل، واعتقلت محمد جعفر عطاونة، وقاسم يوسف عطاونة، وبشار يوسف عطاونة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير سامت واعتقلت عبد الباسط الحروب، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتيين عمران مفيد خضور (18 عاما)، وعلاء محمد محمود العباسي (16 عاما) بعد ان داهمت منزلي ذويهما في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي جنين، هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، مركبات المواطنين على شارع جنين- نابلس، بالحجارة والزجاجات الفارغة ومارسوا أعمال العربدة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان ، بأن عشرات المستوطنين تجمهروا جنوب جنين في خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين– نابلس ما أدى الى تحطيم زجاج عدد من المركبات، كما مارسوا أعمال العربدة وتوجيه الشتائم على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.