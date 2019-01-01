  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم فتيان من الضفة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بينهم فتيان، من محافظات الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدتي بيت كاحل ودير سامت، في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل، واعتقلت محمد جعفر عطاونة، وقاسم يوسف عطاونة، وبشار يوسف عطاونة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير سامت واعتقلت عبد الباسط الحروب، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتيين عمران مفيد خضور (18 عاما)، وعلاء محمد محمود العباسي (16 عاما) بعد ان داهمت منزلي ذويهما في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي جنين، هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، مركبات المواطنين على شارع جنين- نابلس، بالحجارة والزجاجات الفارغة ومارسوا أعمال العربدة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان ، بأن عشرات المستوطنين تجمهروا جنوب جنين في خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين– نابلس ما أدى الى تحطيم زجاج عدد من المركبات، كما مارسوا أعمال العربدة وتوجيه الشتائم على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نص رد حركة حماس الخطي بخصوص الانتخابات.. وهذا ابرز ما تناوله!

الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف واصابة مستوطنة بجراح

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الاسبوعين المقبلين

الرئيس : ليست لدينا مشكلة مع إيران.. وسنجري الانتخابات تحت كل الظروف وبأقصى سرعة

كاتب سعودي شهير يهاجم الشعب الفلسطيني من تل أبيب

هنية: سلمنا ردنا الإيجابي والمكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر

اصابة العشرات في مسيرات غاضبة تعم الضفة تنديدا بقرارات امريكا واستشهاد الاسير ابو دياك

الأخبار الرئيسية

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة

الشيخ : الرئيس سيحدد موعد الانتخابات بعد عودته من قطر و على ضوء مضمون الردود

بينيت يتوعد غزة : من يطلق الصواريخ يتلقى الرد

860x484 (1)

بعد فشل لقاء اشتية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يستأنفون الإضراب عن الماء

محدث: الاحتلال يقصف أهدافًا فجر اليوم بغزة والمقاومة تطلق النار تجاه طائراته