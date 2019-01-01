كوشنير في مهمة جديدة.. ما هي ؟

وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان الرئيس الامريكي اوكل الى صهره جاريد كوشنير مهمة جديدة وهي الإشراف على بناء الجدار مع المكسيك.

وبالإضافة إلى الاشراف على بناء الجدار ، تشمل مسؤوليات كوشنر البعيدة المدى الأخرى تقديم وإبرام صفقة سلام في الشرق الأوسط، والقيام بدور قيادي في السياسة التجارية، والإشراف على إصلاحات القضاء ولديه أيضًا دور قيادي في الحملة الانتخابية عام 2020.

وقالت الصحيفة انه تم الانتهاء من اتفاق السلام ولكن لم يتم عرضه حتى الان".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين لم تكشف هويتهم أن ترامب يريد أن يرى تقدماً في انجاز بناء الجدار مع دخوله حملة إعادة انتخابه هذا العام ، واوكل المهمة لصهره كوشنير لتحقيق ذلك .

وقال مسؤلون في البيت الأبيض للصحيفة أن كوشنر اطلع مسؤولي الجناح الغربي الآخرين أنه مسؤول عن الجدار وأن ترامب يريد أن يرى ما لا يقل عن بناء 400 ميل بحلول يوم الانتخابات. ويعقد كوشنر اجتماعات كل أسبوعين لمناقشة تقدم الجدار مع المسؤولين الحكوميين.

ووعد ترامب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ببناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول يشارك في بناء الجدار " كوشنر أزعج المسؤولين المشرفين على بناء الجدار لأنهم قالوا إنه أظهر نقصًا في المعرفة حول عملية المشتريات الحكومية و"حقائق" المشروع.

وأكملت إدارة ترامب 83 ميلا من الحواجز الجديدة لتعزيز الجدار الحالي لحاجز أقوى وأعلى.