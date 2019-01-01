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حماس : الاحتلال لن ينجح في فرض قواعد اشتباك جديدة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الاحتلال لن ينجح في فرض قواعد اشتباك جديدة


غزة / سما /

 أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال لن يستطيع فرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة على حركته والمقاومة الفلسطينية.

جاء ذلك في إطار تعقيبه على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لحماس في غزة فجر اليوم، ردًا على إطلاق صواريخ أطلقت الليلة الماضية من القطاع تجاه بلدة سديروت.

وقال برهوم  " إذا ظن الاحتلال بقصفه مواقع المقاومة واستهداف مقدراتها أنه سينجح في فرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة على حماس فهو واهم".

وأضاف "حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام لديها المقدرة التامة على إثبات حماقة وغباء قيادات العدو، وتسجيل صفحة جديدة في سجل فشله في عملية الفهم وتقدير المواقف".

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