ساعر يدعو لتغيير نتنياهو و ينتقد سياسته تجاه غزة

القدس المحتلة / سما /

انتقد جدعون ساعر أحد قادة حزب الليكود والمنافس الأول لبنيامين نتنياهو زعيم الحزب، سياسات الأخير بصفته رئيسًا للوزراء تجاه الوضع الحالي في قطاع غزة عقب استمرار إطلاق الصواريخ بشكل متقطع.

وقال ساعر في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، إن تأجيل معالجة المشكلة المتفاقمة في قطاع غزة، والسياسة المتبعة حالياً لن تحل هذه المشكلة مشيراً إلى أن السياسة الحالية ستجعل إسرائيل تدفع ثمناً أكبر.

وفي سياق الخلافات الداخلية، أكد ساعر على ضرورة إجراء انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد للحزب بدلاً من نتنياهو مشيراً إلى أنه سيتنافس خلال تلك الانتخابات وسيسعى لأن يكون رئيس الوزراء المقبل.

ولمح إلى أنه لن يمانع من مشاركة حزب أزرق - أبيض في الحكومة وأن يكون هناك تناوب مع زعيم الحزب بيني غانتس على رئاسة الوزراء.

وبشأن المسيرات الداعمة لنتنياهو الليلة الماضية، اعتبرها أنها استجابة غير لائقة لحزب يتولى زمام الحكم مضيفاً "نحتاج إلى تغيير أوجه القصور في أنظمة الدولة". منتقداً الدعوات خلال المسيرة التي هاجمت النظام القضائي والشرطة