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اشتعال النيران في طائرة عسكرية إسرائيلية - فيديو

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتعال النيران في طائرة عسكرية إسرائيلية - فيديو


القدس المحتلة / سما /

هبطت طائرة عسكرية إسرائيلية اضطراريا، بالقرب من مستوطنة روحما بمنطقة النقب، عقب اصابتها بعطل فني و اشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "الطائرة هي مروحية من نوع (يسعور)".

وأفادت الصحيفة، بأن المروحية العسكرية وهي من نوع (CH-53) يعود تاريخ تصنيعها إلى عقود ماضية، اشتعلت فيها النيران، مما أجبر قائدها على الهبوط إضطراريا في مستوطنة بقلب صحراء النقب.

وأضافت الصحيفة، أن رجال الشرطة الإسرائيلية التفوا حول الطائرة فور هبوطها، في محاولة لإنقاذ ركابها، وذلك بعد إبلاغ قائدها بوجود عطل فني في الطائرة.

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