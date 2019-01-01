نتنياهو يوجّه تحذيرًا للفصائل بغزة

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرًا للفصائل في قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن الجيش رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتيْن من القطاع باتجاه إسرائيل.

ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو على "فيسبوك" عنه القول: "إذا اعتقد أحد في قطاع غزة أنه يستطيع أن يعتدي علينا بعد عملية (الحزام الأسود) فهو يرتكب خطأ فادحًا, سنرد بحزم على أي اعتداء علينا وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل في جميع الجبهات".

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مواقع تدريب تابعة للمقاومة غربي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق القذيفتين.

وشهد قطاع غزة منتصف الشهر الجاري موجة توتر بين الفصائل وإسرائيل أدت إلى استشهاد 35 فلسطينيًا. وأطلقت إسرائيل على عمليتها هذه اسم "الحزام الأسود"، والتي انتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة.