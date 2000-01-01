مئات الإسرائيليين يتظاهرون دعماً لنتنياهو ولوقف "الانقلاب"

القدس المحتلة / سما /

شارك مئات الإسرائيليين مساء الثلاثاء في مظاهرة في تل أبيب، دعما لرئيس الوزراء اليميني المحاصر بنيامين نتنياهو، الذي يناضل من أجل بقائه السياسي.

ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي، شارك ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 متظاهر، كثير منهم كانوا يلوحون بعلم إسرائيل.

وكتب على أحدى اللافتات في المظاهرة "نتنياهو ، نقف إلى جانبك".

وتأتي المظاهرة، التي تحمل عنوان "احموا البلاد. أوقفوا الانقلاب"، في الوقت الذي يصارع فيه نتنياهو من أجل بقائه السياسي.

كان المدعي العام الاسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم اتهام رئيس الوزراء صاحب أطول فترة في السلطة في إسرائيل بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .

وذكر المدعي العام مساء أمس الاثنين أن نتنياهو ليس ملزما قانونا بالاستقالة كرئيس لحكومة انتقالية.

وقال ماندلبليت إنه مع ذلك فإن القرار حول ما إذا كان يتعين على نتنياهو، بسبب الاتهام، أن يبتعد عن عملية محاولة تشكيل حكومة جديدة لابد أن يُتخذ على "الصعيد السياسي العام".