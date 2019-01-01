الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، 8 مواطنين في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدن وبلدات وقرى في نابلس والخليل وطولكرم، واعتقلت عددًا من المواطنين بينهم شبان وفتية.

وعرف من بين المعتقلين: عبد الباسط عودة الحروب (والد الأسير محمد الحروب) من سكان دير سامت غرب الخليل، ومحمد عطاونة وقاسم عطاونة، وبشار عطاونة- وجميعهم من بيت كاحل غرب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر محمد صبحة في منطقة الجبل الجنوبي داخل بلدة عنبتا شرق طولكرم، وعاثت فيه خرابًا.

فيما شهدت منطقة محيط قبر يوسف شرق نابلس مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة لأداء صلوات تلمودية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 15 مصابًا خلال المواجهات التي جرت في تلك المنطقة.

وزعم ناطق عسكري إسرائيلي، أنه تم تحييد عبوة ناسفة قبل اقتحام المستوطنين للمنطقة. مشيرًا إلى أن 1400 مستوطن شاركوا في عملية الاقتحام.