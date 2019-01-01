15 اصابة اثر مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

رام الله / سما /

أصيب 15 مواطنا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الاربعاء، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت برفقة مئات المستوطنين قبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينه نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".

وأفاد شهود عيان، بأن جيبات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.