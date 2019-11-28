حالة الطقس: اجواء باردة

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توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2019/11/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/11/29: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .