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حالة الطقس: اجواء باردة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء باردة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الخميس 2019/11/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/11/29: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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