أريحا: لقاء يبحث استفادة المحافظة من مشروع النظام المتكامل لتزويد المياه

أريحا /سما/

قال المدير العام لمشروع النظام المتكامل لتزويد المياه في منطقة حوض البحر المتوسط منذر هند إن المشروع سيوفر كميات مياه إضافية نظرا لازديدا حاجة المزارعين لذلك، وإن الفئة المستهدفة والمستفيدة من المشروع في فلسطين، هي جمعية مزارعي النخيل في أريحا والأغوار والمزارعين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مدينة أريحا اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس جمعية مزارعي النخيل بالأغوار غازي ظاهر، وحضور منسق المشروع بأريحا والأغوار معتز الحروب.

وأضاف أن المشروع سيعمل على توفير بركة ومضخة لتوزيع المياه على المزارعين، ومختبر للأبحاث اللازمة لفحص جودة التربة، إلى جانب تبادل الدراسات والأبحاث والتجارب مع الأطراف الشريكة بالمشروع وهي تونس والأردن وايطاليا وفلسطين.

وأوضح أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وأن الجزء المخصص لمحافظة أريحا والأغوار هو 450 ألف يورو.

وأوضح هند أن المشاركين في المشروع هم، محافظة أريحا والأغوار تسهم بـــ10% من قيمة المشروع، وبنسبة مماثلة من جمعية المهندسين إلى جانب مساهمة جمعية مزارعي النخيل، مشيرا إلى الشراكة مع مقاطعة سردينا الإيطالية ومركز الأبحاث الجامعية وسلطة المياه فيها، إلى جانب جامعة صفاقص في تونس، وشركة مياه العقبة الأردنية.

وأوضح الحروب، أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل، تشمل الأولى إعداد الدراسات المسحية، واختيار موقع البركة لخلط مياه الوديان ومياه الآبار الارتوازية المالحة مع مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بحيث تكون قريبة من المزارعين وتوفير مضخة، ودراسة قطاع النخيل بالأغوار وتحديد الاحتياجات والأولويات وفق المزارعين، وتوفير التدريب اللازم.

وأضاف الحروب أن من مخرجات المشروع إنشاء بركة لخلط المياه والاستفادة القصوى منها، وإنشاء مصائد مائية.