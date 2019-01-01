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الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز "إيرز"

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز "إيرز"


غزة / سما/

 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن موسى أبو طه من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، لدى توجهه إلى حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، لإجراء مقابلة أمنية.

وأوضح عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى عبر منشور له على فيسبوك، أن أبو طه توجه الى حاجز بيت حانون لإجراء مقابلة أمنية بهدف مرافقة مريض للعلاج، وذلك عقب حصوله على تنسيق من قسم الصحة في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بهذاالخصوص.

وأشار إلى أنه باعتقال المواطن ابو طه، يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم عن الحاجز منذ مطلع العام الجاري إلى (١١) مواطنا، بينهم (٨) من التجار.

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