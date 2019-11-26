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صورة.. خارجية إسرائيل تعلن عن استضافتها صحفيين ومدونين من الخليج والعراق

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. خارجية إسرائيل تعلن عن استضافتها صحفيين ومدونين من الخليج والعراق


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أنها استضافت وفدا من صحفيين ومدونين من دول عربية بينها خليجية إضافة إلى العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" "إسرائيل بالعربية"، إن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد.

وقالت في التغريدة: "استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفدا إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق".

وأضافت: "هذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية صورة للوفد، لكن دون أن تظهر وجوه أعضائه.

وسبق للخارجية الإسرائيلية أن أعلنت استضافة وفود إعلامية عربية في أوقات سابقة خلال العامين الماضيين، كما كشفت عن مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات عربية.

وتعتبر مثل تلك الزيارات "تطبيعية مرفوضة" مع إسرائيل، من وجهة نظر فلسطينية ومن وجهة نظر منظمات عربية كثيرة وحتى بعض الحكومات العربية.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع تل أبيب.

إستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة. pic.twitter.com/oWkY3mH9et

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2019
وفد

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