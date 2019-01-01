للمرة الثانية خلال اليوم.. حماس تستقبل وفد لجنة الانتخابات المركزية في غزة

غزة / سما /

استقبلت قيادة حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الانتخابات المركزية في لقاء هو الثاني خلال اليوم في مكتب رئيس الحركة بغزة يحيي السنوار.

وأوضحت حماس في بيان مقتضب، أن حركة حماس تستقبل لجنة الانتخابات المركزية ثم سيتلوها مؤتمر صحفي بمكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".

وفي وقت سابق أعلنت حركة حماس عن إرجاء تسليم ردها "الإيجابي" للجنة الانتخابات المركزية، "رفضًا لقمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله".

وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع وفد اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة حنا ناصر: "قيادة حماس، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية قررت إرجاء تسليم موقفها الإيجابي المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر؛ رفضًا لجريمة أجهزة أمن السلطة بحق الأسرى المحررين".

وأشار إلى أنه "قبيل لقاء قيادة الحركة اليوم مع لجنة الانتخابات ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الأسير سامي أبو دياك الذي تزامن مع قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بقمع اعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله".

ورأت حماس في البيان أن ذلك "يتنافى كليًا مع مبدأ حرية الرأي والتعبير وانتهاكًا للحريات العامة التي تعتبر العنصر والركيزة الأهم في إنجاح أي انتخابات وضمان نزاهتها".

وشددت حماس على ضرورة "تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى رأسها الحقوق الأساسية والحريات العامة لأبناء شعبنا".

وقالت: "رحّبت الحركة بالانتخابات العامة منذ الحديث عنها باعتبارها وسيلة وخطوة مهمة على طريق استعادة شعبنا وحدته وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة وتحمّل الكل الوطني المسؤولية التاريخية في ظل التحديات الراهنة والتفرغ لمواجهة الاحتلال".

وأشارت إلى أنها "عملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات، وخلق الأجواء الإيجابية، ولا تزال على ذات الموقف، وأعدت ردًا مكتوبًا يحمل ذات المضامين الداعمة والميسرة للانطلاق في العملية الانتخابية ليقول شعبنا كلمته بحرية".