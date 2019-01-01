فصائل منظمة التحرير في سوريا: السياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل تنسف حل الدولتين

دمشق /سما/

قالت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا، إن سياسة الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال غير المحدود، خلافا لإرادة المجتمع الدولي، يدفعها للاستمرار في سياساتها بنسف عملية التسوية، و"حل الدولتين" وهو حل الإجماع الدولي انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الفصائل في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية ماضية في سياساتها الهادفة لتمرير مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما تسمى بـ"صفقة القرن"، عبر قرارات وإجراءات معادية لشعبنا، والتي تأتي في إطار سعيها لإجبار شعبنا للقبول بالصفقة على مراحل، والتي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.

كما شددت على ضرورة التصدي للقرارات الأميركية على المستويات كافة، وحشد الدعم العربي والدولي لمواجهة أي محاولات تأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية.