المالكي يطلع مدير الشؤون السياسية بالخارجية البريطانية على آخر المستجدات

رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، على آخر المستجدات في القضية الفلسطينية وعلى رأسها الانتخابات العامة المرتقبة، وجاهزية الحكومة وعلى رأسها الرئيس للمضي قدماً في الانتخابات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.

وشكر المالكي الحكومة البريطانية على موقفهم بشأن تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو باعتبار المستوطنات الإسرائيلية شرعية، وموقفهم الداعم في مجلس الأمن في جلسته الأخيرة والتي ترأستها بريطانيا.

وأطلع، مور على نتائج الاجتماع الطارئ الذي تم عقده لوزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والذي تم الإعلان فيه عن المواقف الداعمة للدول العربية وعن دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد مور استمرار دعم الحكومة البريطانية للحكومة الفلسطينية وعلى دعمهم للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967، وهو بما يتماشى مع الحكومة البريطانية بدعم حل الدولتين والتوصل إلى الحل السلمي.