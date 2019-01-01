سفارة فلسطين تكرم السفير الكويتي في لندن

لندن /سما/

نظمت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة، حفل تكريم لعميد السلك الدبلوماسي في بريطانيا، سفير دولة الكويت، خالد الدويسان، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام، نبيل أبو ردينة، وحضور السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة.

وقدم أبو ردينة والسفير حسام زملط، درعا تكريميا ولوحة نادرة للقدس الشريف رسمت في العام 1839.

واعرب أبو ردينة خلال التكريم عن اعتزازه وفخره بوجود سفير عربي متميز، كالسفير الدويسان في لندن، مشيرا الى أنه يعتبر صوتا عربيا قويا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال: "إن الكويت أميرا وحكومة وشعبا لها مواقف تسطر بأحرف من ذهب"، مثمننا الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الكويت للفلسطينيين.

بدوره، قال زملط: إن التكريم للسفير الدويسان يأتي على مواقفه العروبية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخه المشرف، حيث لم يكن ممثلا لبلاده فقط بل ولفلسطين، واعتبره "اقدم سفير لفلسطين في بريطانيا".

وأضاف ان التكريم، للكويت الشقيقة اميرا، وحكومة، وبرلمانا، وشعبا؛ لاحتضانها الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، ولمواقفها الراسخة في دعم قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التي كان آخرها الموقف الصلب ضد صفقة القرن.

من جانبه، قال السفير الدويسان: "إن الكويت كانت ولا زالت وستستمر في دعم الاشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل سواء في بريطانيا او بأي مكان في العالم"، مضيفا أن الشيخ احمد الصباح يولي القضية الفلسطينية أهمية بالغة ويؤكد باستمرار ضرورة تقديم كل ما من شأنه تعزيز الحضور الفلسطيني في العالم ودعمه.