المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد القنصل الفرنسي الجديد

رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة برام الله، نسخة من أوراق اعتماد القنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز .

وأكد المالكي اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، داعياً فرنسا والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمةً لها،رداً على الموقف الأميركي المخالف للقانون الدولي.

وأشار الى أهمية أن تقوم فرنسا بدور فاعل، من خلال عضويتها في الاتحاد الأوربي، لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية .

وحذر المالكي من محاولات إسرائيل استغلال اعلان بومبيو لضم غور الاردن وتدمير فرصة حل الدولتين.

وتمنى النجاح للسفير تروكاز في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بدوره، عبر تروكاز عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه وأنه سيعمل من اجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.