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اتصال هاتفي بين النخالة ووزير خارجية ايران.. اليك تفاصيله

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين النخالة ووزير خارجية ايران.. اليك تفاصيله


غزة / سما /

تلقى الأمين العام لحركه الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأعرب الوزير ظريف، خلال اتصاله، عن تأييد الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأشاد ظريف ببطولات الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته شكر الأمين العام لحركة الجهاد القائد زياد النخالة، الجمهورية الإسلامية "إيران" قيادة وشعباً على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني.

وأكد القائد النخالة أن التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته في المعركة الأخيرة هو رسالة للجميع بأن هذا الشعب متمسك بأرضه وبخيار المقاومة لاستعادة أرضنا ومقدساتنا.

وجدد الأمين العام تأكيده خلال اتصاله بالوزير ظريف بأن المقاومة ستواصل تصديها للمشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة.

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