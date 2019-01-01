المئات يتظاهرون في غزة رفضا للقرار الامريكي

غزة / سما/

شارك المئات من الفلسطينين في تظاهرة حاشدة أمام مقر الامم المتحدة بغزة رفضاً لقرار وزير الخارجية الأمريكي، والذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لا يتعارض مع القانون الدولي.

وحمل المشاركون من جميع الفصائل الفلسطينية اعلام فلسطين وصور الشهيد سامي ابو دياك مطالبين الامم المتحدة بتطبيق قراراتها التي يعارضها الموقف الامريكي.

وأكد سمير الزايغ عضو المكتب السياسي لـ(فدا) خلال مشاركته رفض الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لهذا القرار واعتبار الولايات المتحدة بمثابة شريك للاحتلال وداعماً لإجراءاته العنصرية والتي تتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأكد الزايغ على أن هذه المواقف الأمريكية المعادية لشعبنا تتطلب من القيادة الفلسطينية العمل على بناء إستراتيجية وطنية موحدة لمجابهة المواقف العدائية للإدارة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالب عضو المكتب السياسي لـ(فدا) بموقف عربي رسمي وشعبي يرفض هذه الغطرسة الأمريكية وعدائها لقضايا الأمة العربية.

ودعا الزايغ لتحرك شعبي عربي رفضاً لقرارات الإدارة الأمريكية وسياساتها وعنجهيتها تجاه المنطقة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أهمية استمرارية التحرك الفلسطيني رسمياً وشعبياً رفضاً لسياسة وقرارات الغطرسة الأمريكية.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية أعلنت عن تنيظم التظاهرة ضمن يوم الغضب الفلسطيني.