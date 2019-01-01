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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر ليوم غد الأربعاء عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، أن الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (11/25) والحافلة السادسة حتى الحافلة التاسعة (الرقم 80)، مطالبةً بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، وكذلك إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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