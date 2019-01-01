مواجهات في القدس احتجاجًا على القرارات الأمريكية واستشهاد الأسير أبو دياك

القدس المحتلة / سما /

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدتي الرام وأبو ديس في القدس المحتلة، وذلك في يوم الغضب الفلسطيني الذي دعت إليه الفصائل الوطنية رفضًا للقرارات الأمريكية الأخيرة وتنديدًا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة الجدار العازل ولاحقت الشبان وطلبة المدارس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أطلق خلالها القنابل الغازية والصوتية تجاههم.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين خلال المواجهات الدائرة "لم تعرف هويتهما بعد".

وفي بلدة أبو ديس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.