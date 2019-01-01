  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواجهات في القدس احتجاجًا على القرارات الأمريكية واستشهاد الأسير أبو دياك

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات في القدس احتجاجًا على القرارات الأمريكية واستشهاد الأسير أبو دياك


القدس المحتلة / سما /

 أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدتي الرام وأبو ديس في القدس المحتلة، وذلك في يوم الغضب الفلسطيني الذي دعت إليه الفصائل الوطنية رفضًا للقرارات الأمريكية الأخيرة وتنديدًا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام من جهة الجدار العازل ولاحقت الشبان وطلبة المدارس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أطلق خلالها القنابل الغازية والصوتية تجاههم.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين خلال المواجهات الدائرة "لم تعرف هويتهما بعد".

وفي بلدة أبو ديس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

طالع .. رابط فحص منحة الـ 100$ القطرية للأسر الفقيرة

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

كاشفة عن طبيعته.. "القناة 12": هجوم إيراني وشيك محفوف بالمخاطر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن تفاصيل خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة خلال الاسبوعين المقبلين

78212527_3416238318450584_649301482088169472_n

اصابة العشرات في مسيرات غاضبة تعم الضفة تنديدا بقرارات امريكا واستشهاد الاسير ابو دياك

حماس ترجئ تسليم ردها للجنة الانتخابات رفضا لقمع اجهزة السلطة اعتصام الاسرى المحررين

الشهيد الشهيد 122

هكذا قتل الاحتلال الأسير سامي أبو دياك وهذه كانت آخر رسائله ..

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال