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حسين الشيخ : حماس تبحث عن ذرائع للتهرب من استحقاق الانتخابات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ : حماس تبحث عن ذرائع للتهرب من استحقاق الانتخابات


رام الله /سما/

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية ان موقف حركةً حماس اليوم وردها في موضوع الانتخابات هروب من هذا الاستحقاق.
وقال الشيخ في تصريحات له اليوم ان حماس "تبحث عن ذرائع تغطي على موقفها المعطل لإجراء الانتخابات".

وكانت حركة حماس اعلنت تأجيل ردها المكتوب حول الانتخابات لرئيس اللجنة حنا ناصر.

وقال صلاح البردويل القيادي في الحركة في مؤتمر صحفي في اعقاب لقاء جمع حماس باللجنة :"قررنا إرجاء تسليم موقفنا الإيجابي المكتوب للسيد حنا ناصر رفضًا واستنكارًا لجريمة السلطة بحق الأسرى المحررين".


وأكد ان حماس رحبت بالانتخابات العامة باعتبارها خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة وأنها عملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات وخلق الأجواء الإيجابية.وأوضح البردويل ان حماس أعدت ردًا مكتوبًا يحمل مضامين داعمة وميسرة للعملية الانتخابية".


وأضاف :" قبيل لقاء قيادة حماس مع لجنة الانتخابات المركزية ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الشهيد سامي أبو دياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين في رام الله، وهو ما يتنافى كليًا مع مبدأ حرية الرأي، وانتهاك للحريات العامة".

 

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