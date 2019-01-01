هنية يهاتف الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم برام الله

غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله، مؤكدا تضامنه ووقوفه معهم ومع حقوقهم العادلة ورفض أي اعتداء عليهم تحت أي ظرف أو مبرر كان.

واستعرض هنية خلال الاتصال مع الأسرى الجهود التي قامت بها قيادة الحركة، حيث تم التواصل منذ الصباح مع عدد من القادة والمسؤولين العرب لوضعهم في صورة التطور الخطير المتمثل في الاعتداء المرفوض عليهم، وحثهم على التدخل من أجل وقف هذا الانتهاك بحق المعتصمين، بل والتأكيد على حقوقهم التي من أجلها قاموا بهذا الاعتصام، وتلقت الحركة ردودا من هذه الدول بعدما أجرت اتصالات مع المسؤولين في قيادة السلطة برام الله.

وخلال الاتصال، أبلغ هنية أن قيادة حركة حماس عبرت عن رفضها في اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لما تم بحق الأسرى من قبل أجهزة أمن السلطة، مما أدى إلى قرار الحركة إرجاء تسليم ردها المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وطلبت منه التدخل لتوفير الأجواء المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية، وأكدت على توفير الحريات العامة ووقف مثل هذه الانتهاكات.

وأوضح رئيس الحركة أنه تلقى ردودًا إيجابية من رئيس لجنة الانتخابات بعد تواصله مع قيادة السلطة، تفيد بمتابعة الإجراءات بحق الأسرى المعتصمين والتراجع عن الخطوة التي قامت بها أجهزة أمن السلطة صباح اليوم، مشيرا إلى أنه لا زالت قيادة الحركة تتابع تطورات الموضوع مع لجنة الانتخابات لتأمين انتهاء أي شكل من اشكال الاعتداء وإنهاء كل ما تم بحقهم منذ الصباح.