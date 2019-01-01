  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يهاتف الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم برام الله

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم برام الله


غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله، مؤكدا تضامنه ووقوفه معهم ومع حقوقهم العادلة ورفض أي اعتداء عليهم تحت أي ظرف أو مبرر كان.

واستعرض هنية خلال الاتصال مع الأسرى الجهود التي قامت بها قيادة الحركة، حيث تم التواصل منذ الصباح مع عدد من القادة والمسؤولين العرب لوضعهم في صورة التطور الخطير المتمثل في الاعتداء المرفوض عليهم، وحثهم على التدخل من أجل وقف هذا الانتهاك بحق المعتصمين، بل والتأكيد على حقوقهم التي من أجلها قاموا بهذا الاعتصام، وتلقت الحركة ردودا من هذه الدول بعدما أجرت اتصالات مع المسؤولين في قيادة السلطة برام الله.

وخلال الاتصال، أبلغ هنية أن قيادة حركة حماس عبرت عن رفضها في اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لما تم بحق الأسرى من قبل أجهزة أمن السلطة، مما أدى إلى قرار الحركة إرجاء تسليم ردها المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وطلبت منه التدخل لتوفير الأجواء المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية، وأكدت على توفير الحريات العامة ووقف مثل هذه الانتهاكات. 

وأوضح رئيس الحركة أنه تلقى ردودًا إيجابية من رئيس لجنة الانتخابات بعد تواصله مع قيادة السلطة، تفيد بمتابعة الإجراءات بحق الأسرى المعتصمين والتراجع عن الخطوة التي قامت بها أجهزة أمن السلطة صباح اليوم، مشيرا إلى أنه لا زالت قيادة الحركة تتابع تطورات الموضوع مع لجنة الانتخابات لتأمين انتهاء أي شكل من اشكال الاعتداء وإنهاء كل ما تم بحقهم منذ الصباح.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

مهددا غزة والشمال ..بينت: نواجه أسابيع صعبة والتهديدات وسنرد بصورة مؤلمة

الأخبار الرئيسية

78212527_3416238318450584_649301482088169472_n

اصابة العشرات في مسيرات غاضبة تعم الضفة تنديدا بقرارات امريكا واستشهاد الاسير ابو دياك

حماس ترجئ تسليم ردها للجنة الانتخابات رفضا لقمع اجهزة السلطة اعتصام الاسرى المحررين

الشهيد الشهيد 122

هكذا قتل الاحتلال الأسير سامي أبو دياك وهذه كانت آخر رسائله ..

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

محاولات لتهدئة نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران