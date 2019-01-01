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ذعر في السودان بسبب أسد وأنثاه!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ذعر في السودان بسبب أسد وأنثاه!


وكالات / سما /

تسبب هروب أسد وأنثاه من متنزه بمنطقة داردوق ونبتة شمالي العاصمة السودانية الخرطوم بحالة من الذعر وسط السكان، قبل أن تتمكن قوات الحياة البرية والشرطة من السيطرة على الوضع.

وأفادت "لجنة مقاومة داردوق – نبتة" في صفحتها على "فيسبوك" بأن أسدا وأنثاه هربا من متنزه الباسقات الليلة الماضية، مما تسبب بـ "هلع وذعر" للمواطنين، وشهدت المنطقة "ساعات عصيبة"، بحسب اللجنة.

ونقلت اللجنة عن بعض العاملين قولهم، إن سبب هروب الأسد وأنثاه هو "عدم التزام إدارة المتنزه بتوفير الطعام لهما"، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة رجل وامرأة جراء هجوم أنثى الأسد عليهما.

وبعد ساعات تمكنت قوات الحياة البرية والشرطة من السيطرة على الوضع.

وأكدت "لجنة مقاومة داردوق" أنه بجهود مجموعات الحياة البرية والشرطة تم إرجاع الأسد للقفص وتم قتل أنثاه التي لم تتسن السيطرة عليها.

 
#السودان #اسد

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