إبراهيموفيتش يعلن انضمامه لنادٍ سويدي

وكالات / سما /

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، انضمامه لنادي هاماربي السويدي، علماً أن اللاعب المخضرم ارتبط خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى ميلان الإيطالي.

وعقد مسؤولو ميلان أكثر من اجتماع مع مينو رايولا، وكيل إبراهيموفيتش، وكانوا متفائلين بإغلاق الصفقة حيث تم تقديم عرض رسمي براتب قيمته 6 ملايين يورو لمدة 18 شهراً، لكن يبدو أن حلمهم صار في طي النسيان.

ونشر إبراهيموفيتش، عبر حسابه الشخصي بشبكة “إنستجرام”، صورة لقميص فريق هاماربي السويدي يحمل اسمه، ليقطع كل الشكوك والاحتمالات التي ربطت بينه وبين العودة لفريقه السابق ميلان.

وعلى الأرجح، هذا هو الإعلان عن الفريق الجديد الذي سيلعب فيه النجم السويدي، فيما تكهنت تقارير صحفية أخرى، بأن مهاجم برشلونة السابق بصدد شراء النادي وليس اللعب في صفوفه.

واحتل هاماربي المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري السويدي المنتهي قبل أيام، برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن يورجوردن البطل.