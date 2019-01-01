ميسي لنيمار: بعد عامين سأترك برشلونة وستُعوضني

وكالات / سما /

لا يخفى على أحد، أن ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، مجنون بفكرة عودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكتالوني، لدرجة أن البولجا تناول هذا الموضوع في أكثر من تصريح له.

ويرتبط ليونيل ميسي ونيمار بعلاقة قوية سواء داخل الملعب أو خارجه، لم تتأثر إطلاقاً برحيل اللاعب البرازيلي عن جدران برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل عامين.

الكشف عن فحوى رسائل ميسي ونيمار:

وبحسب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن ميسي أرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب إلى نيمار دا سيلفا، عقب انتصار ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء مضمون الرسالة على النحو الآتي: “فقط معاً يمكننا الفوز بدوري الأبطال، أريدك أن تعود، في غضون عامين، سأرحل، وستكون وحدك، وستأخذ مكاني في فريق برشلونة”.

وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن برشلونة، بسبب رغبته في أن يكون الرجل الأول في أي فريق يلعب ضمن صفوفه، وهي الرفاهية التي لن يحظى بها أبداً في البارسا، في وجود البرغوث الأرجنتيني.

ورغم أن نيمار منبوذ في برشلونة، إلا أن إدارة بارتوميو قدمت تضحيات كبيرة، وتفاوضت مع باريس سان جيرمان لضمه، بل وكانت على استعداد لدفع مبلغ مالي والاستغناء عن بعض النجوم مثل عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، وكذلك فيليب كوتينيو.