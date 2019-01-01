  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميسي لنيمار: بعد عامين سأترك برشلونة وستُعوضني

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي لنيمار: بعد عامين سأترك برشلونة وستُعوضني


وكالات / سما /

لا يخفى على أحد، أن ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، مجنون بفكرة عودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكتالوني، لدرجة أن البولجا تناول هذا الموضوع في أكثر من تصريح له.

ويرتبط ليونيل ميسي ونيمار بعلاقة قوية سواء داخل الملعب أو خارجه، لم تتأثر إطلاقاً برحيل اللاعب البرازيلي عن جدران برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل عامين.

الكشف عن فحوى رسائل ميسي ونيمار:

وبحسب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن ميسي أرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب إلى نيمار دا سيلفا، عقب انتصار ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء مضمون الرسالة على النحو الآتي: “فقط معاً يمكننا الفوز بدوري الأبطال، أريدك أن تعود، في غضون عامين، سأرحل، وستكون وحدك، وستأخذ مكاني في فريق برشلونة”.

وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن برشلونة، بسبب رغبته في أن يكون الرجل الأول في أي فريق يلعب ضمن صفوفه، وهي الرفاهية التي لن يحظى بها أبداً في البارسا، في وجود البرغوث الأرجنتيني.

ورغم أن نيمار منبوذ في برشلونة، إلا أن إدارة بارتوميو قدمت تضحيات كبيرة، وتفاوضت مع باريس سان جيرمان لضمه، بل وكانت على استعداد لدفع مبلغ مالي والاستغناء عن بعض النجوم مثل عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، وكذلك فيليب كوتينيو.

#ميسي #نيمار دا سيلفا #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

مهددا غزة والشمال ..بينت: نواجه أسابيع صعبة والتهديدات وسنرد بصورة مؤلمة

الأخبار الرئيسية

78212527_3416238318450584_649301482088169472_n

اصابة العشرات في مسيرات غاضبة تعم الضفة تنديدا بقرارات امريكا واستشهاد الاسير ابو دياك

حماس ترجئ تسليم ردها للجنة الانتخابات رفضا لقمع اجهزة السلطة اعتصام الاسرى المحررين

الشهيد الشهيد 122

هكذا قتل الاحتلال الأسير سامي أبو دياك وهذه كانت آخر رسائله ..

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

محاولات لتهدئة نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران