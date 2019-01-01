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الرئيس عباس يهاتف والد الأسير الشهيد أبو دياك

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف والد الأسير الشهيد أبو دياك


رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، والد الأسير الشهيد سامي أبو دياك، وقدم له التعازي باستشهاد نجله.

وعبر الرئيس عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك.

وكان الشهيد أبو دياك ( 36 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين قد قضى فجر اليوم في مستشفى "عيادة سجن الرملة" الاحتلالي، وذلك نتيجة تعرضه للاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

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