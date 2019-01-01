إصابة شاب بالرصاص الحي على المدخل الشمالي للبيرة

البيرة / سما /

أصيب شاب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، والعشرات بحالة اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت اليوم الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمطاطي، والغاز المسيل للدموع اتجاه جموع المتظاهرين، الذين خرجوا للتنديد بالانحياز الأميركي لدولة الاحتلال، وقرارات إدارة ترمب المعادية لشعبنا، واخرها اعلان بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، وغضبا على جريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك.

وكان المئات من المواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله، رفضا للإعلان الأميركي، كما علقت الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس الدوام، استجابة لدعوات فصائل منظمة التحرير المشاركة في يوم الغضب الشعبي.