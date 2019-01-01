الجبهة العربية: استشهاد الأسير ابو دياك وصمة عار على جبين الإنسانية

رام الله / سما /

حملت الجبهة العربية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي ابو دياك واصفة إياها بالجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها صباح اليوم الثلاثاءأن الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه ادارة سجون الاحتلال ضد العديد من الاسرى والذي اودى بحياة عدد من الاسرى ولا زال يهدد العديد منهم انما يشكل جريمة ضد الانسانية تستوجب محاكمة الاحتلال ومعاقبته على الجرائم المتواصلة بحق الاسرى.

وأضافت الجبهة أن استشهاد الأسير ابو دياك هو وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين المجتمع الدولي الذي يواصل صمته المريب تجاه معاناة الاسرى وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم ومخالفته لأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ولقواعد القانون الدولي المتعلقة بقواعد معاملة الاسرى وابقائهم ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية وطرح قضية الأسرى على الهيئات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بإتباع قواعد معاملة الأسرى وفقاً لما وقعت عليه في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات المعدلة لها.

وتابعت الجبهة أن حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل الجرائم التي اقترفتها بحق شعبنا بشكل عام والاسرى بشكل خاص، داعية "جماهير الشعب إلى الخروج في مسيرات غضب دعماً وإسناداً للاسرى، لنؤكد للعالم اجمع أن أسرانا ليسوا وحدهم وان كل شعبنا خلفهم ومعهم في معركة الصمود التي يخوضونها".