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عمان : المانيا تتبرع بـ 69 مليون يورو للاونروا منها 27 لسد عجز 2019

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان : المانيا تتبرع بـ 69 مليون يورو للاونروا منها 27 لسد عجز 2019


عمان - سما -

اعلنت المانيا عن تبرعها بمبلغ 69 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين " الاونروا" لميزانية عامي 2019 و 2020 وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاتشارية في البحر الميت اليوم.


وحسب ممثل المانيا في اللجنة الاستشارية فان من هذا المبلغ سيخصص 27.5 مليون يورو لسد العجز المالي لهذا االعام 2019.


وقال مفوض الاونروا بالانابة كريستيان ساوندروز في كلمته امام اللجنة الاستشاارية انه "في العام الماضي، تغلبت اونروا على عجز مقدراه 446 مليون دولار من خلال زيادات سخية لدعمكم لنا. واليوم، نحن بحاجة إلى 167 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي والعجز بموازنتنا أكبر بكثير من هذا الرقم، ولكن هذا ما الحد الأدنى الذي نحتاجه للاستمرار".


وااضاف ""بالكاد استطعنا صرف رواتب هذا الشهر وذلك من بواسطة قرض قصير الأجل قيمته 30 مليون دولار من رئاسة الأمم المتحدة، والذي يجب سداده قبل نهاية العام. مرة أخرى، سيكون شهر كانون الاول صعبًا نتيجة للنقص الحاد بالسيولة النقدية لدينا. يجب أن نجد طريقة لتخطي هذا الوضع الحرج حتى نهاية شهر كانون الاول، أطلب مشورتكم ومساعدتكم اليوم حول كيفية القيام بذلك".


وتابع "أنا قلق أيضًا بشأن عام 2020 وسأطلب أيضًا مشورتكم ومساعدتكم حول ما يمكن أن نتوقعه في الربع الأول من العام المقبل؛ ما لم يتم دفع تعهدات مجزية للعام 2020 في كانون الثاني سنكون في أزمة حادة مثلما نحن اليوم".

#المانيا #الاونروا

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