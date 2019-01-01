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مكالمة هاتفية تتسبب في جريمة قتل بدولة عربية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكالمة هاتفية تتسبب في جريمة قتل بدولة عربية


وكالات / سما /

قام سائق مصري بقتل شاب، بسبب حديثه بصوت مرتفع عبر هاتفه المحمول أمام منزله، في محافظة أسوان جنوب البلاد.

ووفقا لما نشرته صحف مصرية، تلقى قسم شرطة أول أسوان إشارة من أحد المستشفيات، بوصول عامل متوفى، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر بعد مشاجرة مع آخر أمام منزله.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين الجاني وأحد الأشخاص بمحيط منزل الأخير تعدى خلالها الجاني على الضحية بسلاح أبيض، محدثا به طعنات غائرة أودت بحياته.

وضبطت الأجهزة الأمنية، الجاني الذي اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، بسبب تحدثه في الهاتف المحمول بصوت عال، فتعدى عليه وتسبب له في إصابة أودت بحياته.

#قتل #مكالمة هاتفية #طعن

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