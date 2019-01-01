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مصر تكشف عن مومياوات أسود وتماسيح وقطط وطيور

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تكشف عن مومياوات أسود وتماسيح وقطط وطيور


وكالات / سما /

كشفت وزارة الآثار المصرية عن تفاصيل مومياوات حيوانية مكتشفة مؤخرا، قائلة إنها تضم مومياوين لأسدين صغيرين، بالإضافة إلى العديد من التماسيح والطيور والقطط.

وجاء إعلان الوزارة خلال معرض في الهرم المدرج الشهير في سقارة، جنوب القاهرة، حيث عثر على المومياوات وغيرها من الأشياء في مقبرة شاسعة.

ويعثر علماء الآثار في كثير من الأحيان على قطط محنطة، لكن العثور على أسود أمر نادر الحدوث.

وقالت الوزارة إن مومياوات الحيوانات كلها تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر (بين عامي 664 و332 قبل الميلاد).

وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تجري بعض الفحوص لتحديد ما إذا كانت المومياوات بالفعل لأسود أم لا.

وكثفت مصر من الترويج لاكتشافاتها الأثرية أملا في إنعاش قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدر رزق لملايين المصريين.

#مصر #مومياء #حيوانات

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