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سنة سجن لمغن مغربي متهم بـ "إهانة الأمن"

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سنة سجن لمغن مغربي متهم بـ "إهانة الأمن"


وكالات / سما /

قضت محكمة مغربية يوم أمس الاثنين بسجن مغني الراب محمد منير الشهير بالكناوي لمدة سنة نافذة، بتهم سب وقذف موظفين عموميين وإهانة الشرطة.

وصدر الحكم في محكمة ابتدائية بمدينة سلا بالعاصمة المغربية الرباط.

واعتقل منير في أول تشرين ثان/نوفمبر بعد أن نشر لقطات حية على وسائل التواصل الاجتماعي استخدم فيها كلمات بذيئة للشكوى من تعرضه لسوء المعاملة على أيدي الشرطة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصف سعيد كشون، أحد محاميي المتهم الحكم بـ "الصادم لكونه لا يرتبط بوقائع القضية في مجملها"، مشدداً على أن الغرامة كانت كافية في هذه الحالة.

وشهد محيط المحكمة مشادات بين مجموعة من أنصار منير، الذين طالبوا بالإفراج عنه.

#الكناوي

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