نصائح لمرضى حساسية الصدر

وكالات / سما /

هناك العديد من النصائح الطبية التي يجب علي مريض الحساسية في الصدر القيام باتباعها لأنها تقلل فرص التعرض لأي مشاكل صحية كالإصابة بالنزلات الشعبية أو الالتهاب الرئوي، ولذا يجب عن التعرض للأتربة بشكل مباشر، وفي حالة نشوب الرياح المحملة في الأتربة عليك الجلوس في المنزل وعدم استنشاق مثل هذه الأتربة.

إذا كنت تجلس في المنزل فعليك إغلاق النوافذ جيدا تجنبا لدخول الأتربة إلى المنزل، لأن هذا الأمر يتسب في ترسب هذه الأتربة علي الجسم، ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات الشعبية.

في حالة ضرورة الخروج من المنزل فعليك ارتداء الكمامة جيدا تجنبا لدخول أي اتربة إلى جسمك، لأن هذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالالتهاب الرئوي، والنزلات الشعبية.

علي مريض حساسية الصدر ضرورة المواظبة على استخدام أدوية حساسية الصدر لأنها تقلل من فرص التعرض لأي مشاكل صحية، كما أنها تحمي الجسم من التعرض لأي مضاعفات.

من المهم تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم ، كما ينصح مريض حساسية الصدر بعدم التعرض لأدخنة السجائر ولا للأتربة ولا لروائح العطور أو البخور، لأنها من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالعديد من المضاعفات الأخرى.