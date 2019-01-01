نتنياهو يتحالف معها.. ليبرمان : حماس تصنع كل يوم صاروخين يصلان الخضيرة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو شكل ائتلافاً مع حماس بدلاً من تشكيل حكومة إسرائيلية.



وأضاف ليبرمان خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي لمركز الأمن والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن نتنياهو ، الذي تم استدعاؤه من ائتلاف محتمل مع القائمة المشتركة، قام بالتحالف مع حماس.



وأوضح أن نتنياهو فعل ذلك أيضاً في التصعيد الأخير، وفق زعمه.



وتابع: "إنه يفضل شراء الهدوء من حماس، ويدفع لها رسوم حماية لضمان الأمن".

وقال ان حماس تواصل بناء قدراتها العسكرية بشكل يومي دون تدخل إسرائيلي، وإن ذلك "سيحولها في وقت قصير إلى حزب الله 2".

وأضاف "حماس تصنع كل يوم صاروخين قادرين على الوصول إلى الخضيرة جنوبي حيفا"، على حد زعمه