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بلدية الاحتلال تهدم منزلا في المنطقة الصناعية شمال القدس

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في المنطقة الصناعية بالقرب من بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترافقها آليات الاحتلال، حاصرت منزلا يعود لعائلة البازيان في المنطقة الصناعية وشرعت الجرافات بهدمه بحجة عدم الترخيص.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أخلت المنزل من قاطنيه ومنعتهم من التواجد في المكان.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" فإن سلطات الاحتلال هدمت 140 منشأة في محافظة القدس منذ مطلع العام الجاري وحتى أيلول سبتمبر الماضي.

#قلنديا #بلدية الاحتلال

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