تسريبات تكشف مواصفات هاتف "nova 5T Pro" من هواوي

وكالات / سما /

كشفت مواقع مختصة بشؤون التقنية عن تسريبات لبعض مواصفات الهاتف الجديد الذي تعتزم شركة هواوي طرحه قريباً.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم nova 5T Pro، وسيشبه في تصميمه nova 5T الذي كشفت عنه الشركة اخيراً.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، فيها ثقب صغير في زاويتها العليا من الجهة اليسرى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما سيحصل الجهاز على معالج Kirin 980 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-9". وفقاً "لروسيا اليوم".

أما الكاميرا الأساسية له فستكون رباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل من صنع شركة سوني اليابانية، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن (22.5 واط)، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال.