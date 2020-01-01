شبان غزة يخطفون الأنظار في التصفيات الآسيوية

غزة / سما /

خطف لاعبو غزة المتواجدين في صفوف منتخب الشباب الفلسطيني, الأنظار خلال منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020 "تحت 19 عاما".

وظهر شبان غزة بشكل مميز للغاية, أبرزهم خالد النبريص لاعب اتحاد خانيونس, الذي سجل هدفين ضد باكستان, في حين أبدع الحارس محمد جودة من خدمات رفح, بالتصدي لعدة كرات خطيرة على مدار المباراتين اللتين لعبهما في المسابقة.

أما وسام سلامة من الهلال, فقدّم مجهودا وفيرا ضد عمان وباكستان تواليا, إذ أسهم بصناعة هدف في اللقاء الثاني, ناهيك عن خطورته المتكررة على مرمى الخصوم.

كما قدّم حافظ إرجيلات من خدمات رفح مستويات قوية في المباراتين على صعيد خط الدفاع, كونه ورقة أساسية لا غنى عنها.