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ليفربول يعاني أمام الفرق الإيطالية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يعاني أمام الفرق الإيطالية


وكالات / سما /

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مساء غد الأربعاء على ملعبه “الأنفيلد” منافسه الصعب نابولي الإيطالي، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق ليفربول بالمجموعة الخامسة رفقة فرق نابولي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.

ويتصدر فريق ليفربول مجموعته الخامسة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني نابولي.

ويحتاج الفريق الإنجليزي ليفربول إلى الفوز في المباراة القادمة أمام نابولي المقرر إقامتها مساء غد من أجل ضمان التأهل لدور ثمن النهائي، لذلك سيلعب الريدز على تحقيق الفوز ولا شيء آخر.

مباريات ليفربول أمام الفرق الإيطالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا دائماً ما تحمل الإثارة والندية، بل أن هناك بعض الأندية الإيطالية التي فشل الريدز في تحقيق الفوز عليها بالمسابقة الأوروبية.

ليفربول واجه الفرق الإيطالية بدوري الأبطال 15 مرة، نجح في الفوز سبع مرات، وتعادل مرتين فقط، وخسر ست مرات.

روما كان أكثر الفرق الإيطالية التي واجهت ليفربول -أربع مباريات- وفاز الريدز مرتين، وتعادل في لقاء، وخسر مباراة.

ويعتبر فيورنتينا الفريق الإيطالي الذي فشل ليفربول في تحقيق الفوز عليه بمسابقة دوري الأبطال، حيث واجهه مرتين، وخسر في اللقائين اللذان لعبا بدور المجموعات موسم 2009 / 2010.

وبالنسبة لخصم ليفربول القادم “نابولي”، فقد لعب الليفر أمامه ثلاث مرات، فاز في مرة، وخسر في مباراتين.

وتفوق ليفربول في دوري الأبطال بدون تلقيه أي خسارة على إنتر ميلان، ويوفنتوس، حيث واجه الإنتر مرتين، وفاز الريدز في اللقائين، ولعب أمام يوفنتوس مرتين، انتصر في مباراة، وتعادل في أخرى

بينما واجه ليفربول فريق ميلان مرتين، فاز في لقاء -نهائي 2005-، وخسر في آخر -نهائي 2007-.

#ليفربول #ايطاليا

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