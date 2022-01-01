  1. الرئيسية
  2. الرياضة

منهم أبوتريكة.. تعرف على السفراء الـ10 الجدد لمونديال قطر 2022

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منهم أبوتريكة.. تعرف على السفراء الـ10 الجدد لمونديال قطر 2022


وكالات / سما /

اختارت لجنة المشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، 10 شخصيات رياضية كسفراء للمونديال بالإضافة إلى 4 سفراء كانت قد عينتهم سابقا.

وأعلنت اللجنة عبر صفحة "الطريق إلى 2022" على موقع تويتر، عن اختيار اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة ومواطنه وائل جمعة والمهاجم العراقي السابق يونس محمود، كسفراء للبطولة.

وبالإضافة إلى هذه الأسماء انضم كل من الحارس القطري السابق، أحمد خليل، ومواطنيه إبراهيم خلفان ومبارك مصطفى إلى كوكبة السفراء، إلى جانب كل من اللاعب القطري السابق عادل خميس ومواطنه خالد سلمان، والحارس العُماني علي الحبسي واللاعب الكويتي بدر المطوع.

وانضم إلى الأسماء العشرة إلى كل من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز واللاعب الكاميروني، سامويل إيتو، والمدافع البرازيلي السابق كافو، ومذيع قنوات Bein Sports، القطري محمد سعدون الكواري.

#محمد أبوتريكة #سفراء #مونديال قطر

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

الأخبار الرئيسية

الشهيد الشهيد 122

هكذا قتل الاحتلال الأسير سامي أبو دياك وهذه كانت آخر رسائله ..

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

محاولات لتهدئة نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

يوم غضب رفضا لـ"شرعنة الاستيطان" والاحتلال يعلن التأهب

undefined

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"