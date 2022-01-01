منهم أبوتريكة.. تعرف على السفراء الـ10 الجدد لمونديال قطر 2022

وكالات / سما /

اختارت لجنة المشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، 10 شخصيات رياضية كسفراء للمونديال بالإضافة إلى 4 سفراء كانت قد عينتهم سابقا.

وأعلنت اللجنة عبر صفحة "الطريق إلى 2022" على موقع تويتر، عن اختيار اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة ومواطنه وائل جمعة والمهاجم العراقي السابق يونس محمود، كسفراء للبطولة.

وبالإضافة إلى هذه الأسماء انضم كل من الحارس القطري السابق، أحمد خليل، ومواطنيه إبراهيم خلفان ومبارك مصطفى إلى كوكبة السفراء، إلى جانب كل من اللاعب القطري السابق عادل خميس ومواطنه خالد سلمان، والحارس العُماني علي الحبسي واللاعب الكويتي بدر المطوع.

وانضم إلى الأسماء العشرة إلى كل من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز واللاعب الكاميروني، سامويل إيتو، والمدافع البرازيلي السابق كافو، ومذيع قنوات Bein Sports، القطري محمد سعدون الكواري.