مورينيو يتلقى دفعة قوية قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

تلقى السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لفريق نادي توتنهام الإنجليزي دفعة قوية قبل مباراة أوليمبياكوس اليوناني القادمة.

ويستقبل الفريق اللندني نظيره اليوناني مساء غد –الثلاثاء- على ملعب توتنهام هوتسبير لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق شمال لندن لتحقيق الانتصار على حساب أوليمبياكوس من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، ليرافق بايرن ميونخ الألماني، الذي ضمن بشكل رسمي التأهل واقترب من ضمان صدارة المجموعة الثانية أيضاً.

ونجح الرجل الخاص في تخطي أول اختبار بنجاح من خلال تحقيق الانتصار في مباراته الأولى مع السبيرس على حساب وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى بفوز زملاء هاري كين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.​

توتنهام استعاد خدمات إثنين من لاعبيه الأساسيين هم المدافع يان فيرتونخين، الذي غاب خلال الفترة الماضية بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولاعب الوسط تانجاي ندومبيلي، الذي غاب كذلك بسبب إصابة في الفخذ.

البلجيكي والفرنسي عادا إلى التدريبات مع المجموعة، ولكن في المقابل، تأكد غياب الظهير الأيسر بن دافيز عن مباراة توتنهام القادمة، لتعرضه لإصابة في الكاحل في مباراة المطارق الماضية، بالإضافة إلى غياب لاميلا والحارسين لوريس وفورم الذين يواصلون التعافي من إصاباتهم المختلفة.