  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو يتلقى دفعة قوية قبل مباراة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يتلقى دفعة قوية قبل مباراة دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

تلقى السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لفريق نادي توتنهام الإنجليزي دفعة قوية قبل مباراة أوليمبياكوس اليوناني القادمة.

ويستقبل الفريق اللندني نظيره اليوناني مساء غد –الثلاثاء- على ملعب توتنهام هوتسبير لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق شمال لندن لتحقيق الانتصار على حساب أوليمبياكوس من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، ليرافق بايرن ميونخ الألماني، الذي ضمن بشكل رسمي التأهل واقترب من ضمان صدارة المجموعة الثانية أيضاً.

ونجح الرجل الخاص في تخطي أول اختبار بنجاح من خلال تحقيق الانتصار في مباراته الأولى مع السبيرس على حساب وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى بفوز زملاء هاري كين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.​

توتنهام استعاد خدمات إثنين من لاعبيه الأساسيين هم المدافع يان فيرتونخين، الذي غاب خلال الفترة الماضية بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولاعب الوسط تانجاي ندومبيلي، الذي غاب كذلك بسبب إصابة في الفخذ.

البلجيكي والفرنسي عادا إلى التدريبات مع المجموعة، ولكن في المقابل، تأكد غياب الظهير الأيسر بن دافيز عن مباراة توتنهام القادمة، لتعرضه لإصابة في الكاحل في مباراة المطارق الماضية، بالإضافة إلى غياب لاميلا والحارسين لوريس وفورم الذين يواصلون التعافي من إصاباتهم المختلفة.

#مورينيو #دوري أبطال أوروبا #توتنهام

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

الأخبار الرئيسية

الشهيد الشهيد 122

هكذا قتل الاحتلال الأسير سامي أبو دياك وهذه كانت آخر رسائله ..

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

محاولات لتهدئة نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

يوم غضب رفضا لـ"شرعنة الاستيطان" والاحتلال يعلن التأهب

undefined

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"