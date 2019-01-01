مبابي يصدم جمهوره: لا أستحق الكرة الذهبية هذا العام

وكالات / سما /

صدم كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جمهوره، من خلال تصريحه بأنه لا يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

ويتنافس كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق وفيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي على جائزة مجلة فرانس فوتبول بقوة هذا العام.

فان دايك كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، بينما حاز البرغوث الأرجنتيني على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2019، ويبقى من غير المعروف من سيحصل على جائزة الكرة الذهبية 2019.

وتتوجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية بشكل عام والفرنسية والإسبانية بشكل خاص إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مدريد، مساء اليوم –الثلاثاء-، حيث يحل مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضيوفاً ثقيلة على ريال مدريد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.​

صاحب الـ 20 عاماً عندما سُئل ما إذا كان بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، قال “هذا العام؟ عليك أن تكون واقعياً. لا أستحقها. هناك لاعبون فعلوا المزيد”.

وأضاف “مع باريس سان جيرمان، لم نفز بكل الألقاب المحلية، في دوري أبطال أوروبا، خيبنا الآمال”.

وتابع “بالتأكيد، على الصعيد الفردي، فزت بالكثير من الألقاب، ولكن كرة القدم لا تُلعب بمفردك، ويجب أن تتقبل ذلك”.