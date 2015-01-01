أردوغان يطلق اسم "خالد بن الوليد" على قاعدة تركية بقطر

وكالات

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، عن قرب الانتهاء من تشييد قاعدة عسكرية جديدة في قطر، تحمل اسم قاعدة "خالد بن الوليد".

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، على هامش زيارته إلى الدوحة.

وأشار إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة" في معرض حديثه عن القاعدة العسكرية التركية في قطر.



وقال أردوغان: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر". وأضاف أن "المطالبين بإغلاق القاعدة التركية في قطر لا يعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة".



وأردف: "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في الدوحة وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".



وأكد الرئيس أردوغان أن القاعدة التركية في قطر "أنموذج لروح الأخوة والصداقة والتضامن، والصدق والإخلاص في علاقات الدول"، و"ليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح" مثل حالات أخرى.



وشدد أردوغان على أن قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، "هدفها الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب".



ولفت إلى أنه أجرى والوفد المرافق، مباحثات مثمرة وناجحة مع نظرائهم القطريين، في إطار الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.



وأوضح الرئيس التركي أنه جرى خلال الاجتماع، متابعة القرارات التي اتخذها البلدان، في إسطنبول، العام الماضي.



وأضاف "أكدنا مجددا على إرادتنا، بشأن تعزيز علاقاتنا الثنائية أكثر عبر منظور استراتيجي، ورسخنا تعاوننا بشكل أكبر، عبر الاتفاقيات الجديدة التي وقعناها".



"دخلتم قلوب الشعب القطري"



وأوضح أردوغان أن المشاريع المشتركة مع قطر، في المجال العسكري والأمني والصناعات الدفاعية، تشكل العمود الفقري للعلاقات الثنائية.



وخاطب أردوغان الجنود الأتراك قائلا: "أنتم أبرز مثال على تعاوننا متعدد الأوجه في هذا المجال، فأنتم متواجدون على هذه الأراضي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لقطر، من خلال تحديث مؤسساتها العسكرية، وتنويع التعاون على صعيد التدريب والتعليم العسكري، والمناورات".



وتابع: "أنتم في قطر من أجل المساهمة في السلام الإقليمي والعالمي، في مرحلة تتسم بتصاعد التوترات".



وأردف: "لقد قدمتم إسهامات هامة للقوات المسلحة القطرية، من خلال التدريبات والمناورات المشتركة، منذ العام 2015".



وأضاف "عبر وجودكم، أصبحتم صمام أمان واستقرار لأشقائنا القطريين، عقب اندلاع الأزمة مع الدول الخليجية في 2017، لقد دخلتم قلوب الشعب القطري بموقفكم ووقاركم".



ومضى الرئيس التركي قائلا: "لم ولن نترك أصدقاءنا بمفردهم في مواجهة التهديدات والمخاطر، في أي مرحلة من التاريخ".



وأكد أن تركيا التي تربطها روابط متجذرة مع منطقة الخليج، تولي أهمية كبيرة لسلام وأمن واستقرار هذه المنطقة.



وأعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده بأن استقرار الخليج يلعب دورا محوريا في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.



وتابع أردوغان مخاطبا الجنود الأتراك: "أنتم تقومون بمهمة تاريخية سيتم ذكرها مستقبلا بكل تقدير، بشكل خاص، في المنطقة بأسرها وعلى رأسها قطر".



وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بأن تنتهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ عامين ونصف العام، بأسرع وقت.



ولفت أردوغان إلى أنه زار مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية قبل عامين أيضا، وأعرب عن شعوره بالفخر من المسافة التي تم قطعها خلال هذه المدة.



وحول الانتقال إلى الثكنة العسكرية الجديدة في قطر، قال أردوغان إنه سيتم الانتقال إليها بشكل دائم، بعد استكمال تجهيزها.



ولفت أردوغان إلى أنه تم بناء الثكنة بأحدث التكنولوجيات، بحيث تلبي مختلف احتياجات القوات التركية العاملة في قطر.



وتابع "أشكر أصدقاءنا وأشقاءنا القطريين، على توفيرهم هذه الإمكانات لكم، والدعم القوي الذي قدموه حتى اليوم".



وأردف "أنتم أمانة في أعناق أشقائنا القطريين، وأشقاؤنا القطريون أمانة في أعناقكم".



ومضى قائلا: "نحن أمة تدافع عن الأمانة حتى لو كلفتنا أرواحنا، وانطلاقا من ذلك، واثق أن كل واحد منكم سيصون الأمانة على أكمل وجه".



وعقب الكلمة، تفقد الرئيس أردوغان، ثكنة خالد بن الوليد.



واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة.



وعقب الاستقبال، عقد أردوغان مع الشيخ تميم اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترؤسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.