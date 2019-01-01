بارتوميو: فالفيردي سيستمر في برشلونة مهما حدث!

وكالات / سما /

ألمح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إلى عدم وجود نية لرحيل المدير الفني إرنستو فالفيردي، قبل نهاية عقده في شهر يونيو القادم.

وحاصرت الشائعات مستقبل فالفيردي بعد تراجع نتائج برشلونة على المستويين المحلي والأوروبي، وخلال الأسابيع القادمة، يُقبل الفريق الكتالوني على معتركات قوية وصعبة، وإذا لم يخرج منها المدرب الكتالوني بسلام فإن المطالبات بإقالته ستزداد.

وبحسب إذاعة (كادينا سير) الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو أبلغ فالفيردي بأن مسؤولي البلاوجرانا راضون عن أدائه، خاصة وأن ينافس على جميع الألقاب، علاوة على أن الفريق يتصدر جدول الترتيب محلياً وقارياً.

وذكرت الإذاعة المشار إليها آنفاً، أن بارتوميو قال لفالفيردي بصريح العبارة: “سوف تبقى مدرباً للفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم مهما حدث”.

وسبق لبارتوميو أن جدد ثقته في فالفيردي خلال مؤتمرات سابقة، حيث قال ذات مرة: “فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة الفريق الكتالوني الذي يضم مجموعة ناجحة من اللاعبين مع شباب واعدين”.