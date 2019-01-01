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استطلاع: كحول لفان يتفوق على الليكود بسبعة مقاعد

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: كحول لفان يتفوق على الليكود بسبعة مقاعد


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشرت نتائجه القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، تفوق حزب "كحول لفان" على حزب الليكود بسبعة مقاعد، في الانتخابات القادمة. 

وبحسب نتائج الاستطلاع، في حال جرت الانتخابات الثالثة، سيحصل حزب "كحول لفان" على 37 مقعدا بالكنيست، مقابل 30 مقعدا لحزب الليكود.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، حصول القائمة العربية على 12 مقعدا، وحزب "شاس" على 8 مقاعد، بينما سيحصل كل من "يهدوت هتوراة" ويسرائيل بيتنا"، على 7 مقاعد لكل منهما، وسيحصل "اليمين الجديد" على 6 مقاعد، وتحالف العمل جيشر على 5 مقاعد، و"اتحاد اليمين" و"المعسكر الديمقراطي" على 4 مقاعد لكل منهما.

وحول السؤول ع استمرار رئيس الوزراء بينمين نتنياهو في منصبه، بعد تقديم لوائح الإتهام ضده، أجاب 50% من الجمهور الإسرائيلي، أن نتنياهو يجب أن لا يبقى بمنصبه، مقابل 37% قالوا أنه يجب أن يبقى، وأجاب 7% انهم لا يعرفون.

وردا على السؤال من هو السبب في اجراء انتخابات ثالثة، قال 32% من الجمهور الإسرائيلية، إن نتنياهو هو السبب، بينما قال 35% منهم إن ليبرمان هو السبب، وقال 14% إنهم لا يعرفون، وأجاب 4% منهم فقط، بأن غانتس هو السبب.

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