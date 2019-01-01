مجددًا.. ساعر يهاجم نتنياهو: "تحلى بالمسؤولية وقدم استقالتك"

القدس المحتلة / سما /

صعّد المسؤول الكبير في حزب الليكود جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، هجومه ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطالبا إياه بالتحلي بالمسؤولية وتقديم الاستقالة، مستدركا "قدم استقالتك، ليس بسبب لائحة الاتهام بل لأجل الدولة التي علقت بسببك دون القدرة على تشكيل حكومة".



وتطرق ساعر إلى معيقات تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة، مشددا على أنه لن "يتمكن من تشكيل حكومة وحدة حتى وإن جرت انتخابات ثالثة ورابعة". على حد قوله.



ووفقا للقناة العبرية 12، أشاد ساعر على موافقة نتنياهو إجراء انتخابات داخلية في حزب الليكود، داعيًا إلى ضرورة إجرائها بأسرع وقت ممكن، للحيلولة دون الانجرار نحو انتخابات كنيست ثالثة.



وحول الهجوم الذي شنه عضو الكنيست نير بركات ضد ساعر، قال الأخير إن "بركات جاء إلينا من حزب كاديما الذي دعم وأيد اتفاق أوسلو والانسحاب من غزة، ولذلك يتوجب عليه أن لا يتطاول في تصريحاته".