رسالة من ضابط إسرائيلي تثير جدلًا واسعًا في أوساط الجيش

القدس المحتلة / سما /

أثارت رسالة بعثها قائد سرية في سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي إلى قيادة الجيش جدلا واسعا بين الجنود والضباط، حيث أوضح فيها أن الضباط يتمردون على تنفيذ الأوامر والتعليمات.



ووفقا لموقع معاريف، فإن الحديث يدور عن الضابط عيدو فيوتكوبسكي الذي يحمل رتبة رائد ويشغل منصب قائد دورة ضباط سلاح المدرعات الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في سلاح المدرعات.



هذا وقرر القائد بعد الرسالة المذكورة الاستقالة من منصبه بالرغم من كونه يعتبر أحد الضباط المتميزين بالجيش الإسرائيلي، علاوة على أنه مرشح لشغل مناصب عسكرية رفيعة مستقبلًا.



وكشف الضابط أيضا في الرسالة أن الجيش يعيش مشكلة كبيرة بخصوص سلم الأولويات في تنفيذ المهام، حيث يتم تنفيذها بدون الأخذ بعين الاعتبار المهمة ذات الأولوية عن غيرها.