شرم الشيخ :احتفالات رأس السنة بفندق ريكسوس بريميوم سيغيت

شرم الشيخ /سما/

يستعد ريكسوس بريميوم سيغيت لاستقبال عام 2020 لاقامةاحتفالات رأس السنة الميلادية والتي تتضمن سهرات موسيقية حية لألمع نجوم العالم والوطن العربي.

وستقام هذه الحفلات الضخمة على مسرح "شو أرينا في بريميوم سيغيت"، بمشاركة العديد من النجوم والفنانين الموهوبين ومنهم "ريد وان" الحاصل على ثلاثة جوائز غرامي والمطربة اللبنانية سيرين عبد النور و عازفة الكمان الشهيرة حنين.

حيث سيقدم المنتج المغربي السويدي "ريد وان" الذي أنتج 80 أغنية من أفضل الأغاني العالمية، مزيجًا من أروع ما غنى النجوم العالميون أمثال الليدي غاغا وأكون ومايكل جاكسون وجنيفر لوبيز وإنريكي إغليسياس وشاكيرا وون دايركشن وماريا كاري.

أما سيرين عبد النور فستمتع الحضور بأجمل أغانيها ومنها أغنية "إزا بدك ياني" و"عادي عادي" و"حبايبي حبايبي". أما عازفة الكمان حنين فستأخذ أمسية ريكسوس بريميوم سيغيت إلى أبعاد جديدة وستقل الحضور من عام 2019 إلى عام 2020 بفخامة على أنغام موسيقى الكمان العذبة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: seagatesharm.rixos.com أو sharmelsheikh.rixos.com

عن مجموعة ريكسوس

تعد مجموعة “فنادق ومنتجعات ريكسوس”، التي تأسست عام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نمواً في العالم. و هذا بفضل إتاحة مجموعة ريكسوس لنزلائها أرقى معايير الضيافة التركية التي لا تضاهى وسط محيط فاخر و يصل عدد فنادق المجموعة التي تأسست في أنطاليا إلى 26 فندق في مختلف الدول من بينها تركيا و دولة الإمارات و كرواتيا و سويسرا و مصر و كازاخستان.

تتميز فنادق ريكسوس بمواقعها المميزة و بتجربة مبتكرة تمزج بين معالم الضيافة القديمة و الحديثة مقدمة من قبل حوالي 10,000 موظف. و تم تصميم و تجهيز فلل ريكسوس بأحدث التقنيات الفخمة ليحظى الضيوف بتجربة العطلات الفاخرة و تضم كافة فنادق ريكسوس العالمية مراكز للياقة البدنية و أندية صحية مع حمام تركي تقليدي و أرقى المرافق و الخدمات في وسط أجواء مفعمة بالراحة. و يرتاد فنادق المجموعة من قبل نخبة الضيوف المميزين من جميع أنحاء العالم.

ونظراً إلى الشهرة المميزة التي اكتسبتها في مجال الضيافة والخدمة الشخصية التي تراعي أدق التفاصيل و المطابخ الفاخرة، فقد حازت “فنادق ريكسوس” على تقديرات عالمية وتصنيفات رفيعة من مؤسسات متخصصة، مثل “جائزة الخمسة نجوم الماسية الأمريكية للضيافة”، و”كونديه ناست”، و”أعظم فنادق العالم”. و تفضل وكالات السفر البارزة و منظمي الرحلات السياحية اختيار فنادق مجموعة ريكسوس.

للمزيد من المعلومات عن الشركة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com